Медведев рассказал о масштабных нарушениях на выборах в США

Выборы в США прошли без соблюдения стандартных процедур. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Выборы в США прошли без соблюдения стандартных процедур. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Дмитрия Медведева, голосование за нового президента в Соединенных Штатах нельзя назвать демократическим. Напротив, на прошедших выборах, по словам политика, имели место масштабные нарушения.

"Весьма масштабны выявляемые нарушения электорального законодательства. Все это едва ли соответствует тем нормам демократии, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим странам", — сказал заместитель председателя совета безопасности России.

Медведев также добавил, что выявленные на выборах нарушения связаны с тем, что в Штатах до сих пор нет стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, а также оформления и подачи бюллетеня.