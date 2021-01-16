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9:57   16 Января 2021
Политика

Цифровой тоталитаризм: Россия оценила блокировку всех соцсетей Трампа

Цифровой тоталитаризм: Россия оценила блокировку всех соцсетей Трампа

Социальные сети развязали против действующего президента США информационную войну без правил, считают в Совете безопасности.

Дмитрий Медведев, замглавы СБ, подчеркнул, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников является проявлением оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма. Об этом политик заявил в интервью ТАСС. Медведев считает, что даже после ухода Трампа из интернета раскол в умах американцев останется.

Причиной такого положения дел является устаревшая американская система выборов. Сегодня соцсети играют одну из самых важных ролей в политической жизни стран. Также Медведев затронул тему инфовойны:

"И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причем войну против одного лица".

Замглавы Совета безопасности выразил недоумение: кого можно считать высшим судьей, принявшим решение о блокировке аккаунта Трампа?

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