Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:59   16 Января 2021
Весь мир

Facebook внезапно разблокировал аккаунты Трампа

Facebook внезапно разблокировал аккаунты Трампа

Аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокированы, хотя ранее глава соцсети Марк Цукерберг заявлял, что глава Белого дома останется в «черном списке» пока не уйдет с поста. 

Официальных комментариев по поводу восстановления аккаунтов Трампа пока нет.

7 января Цукерберг объявил, что аккаунты президента США в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, то есть до 21 января, когда в должность вступить избранный глава Джо Байден.

Однако, любимая площадка Трампа -  Twitter - остается для него закрытой. 9 января руководство соцсети заявило о пожизненной блокировки аккаунта главы Белого дома. Поводом стал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#политика #трамп #соцсети #весь мир #facebook

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров