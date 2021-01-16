Ранее глава соцсети Марк Цукерберг заявлял, что страницы 45-го президенты США будут заморожены, пока он не уйдет с поста.

Аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокированы, хотя ранее глава соцсети Марк Цукерберг заявлял, что глава Белого дома останется в «черном списке» пока не уйдет с поста.

Официальных комментариев по поводу восстановления аккаунтов Трампа пока нет.

7 января Цукерберг объявил, что аккаунты президента США в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, то есть до 21 января, когда в должность вступить избранный глава Джо Байден.

Однако, любимая площадка Трампа - Twitter - остается для него закрытой. 9 января руководство соцсети заявило о пожизненной блокировки аккаунта главы Белого дома. Поводом стал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января.