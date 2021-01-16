В Пентагоне восхитились действиями российских военных

Действия российских военнослужащих вызывают уважение, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.

Действия российских военнослужащих вызывают уважение, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.

И. о. руководителя американского оборонного ведомства отметил в беседе с журналистами, что с уважением относится к военнослужащим ВС РФ, которым удалось "хорошо разыграть плохие карты". Он подчеркнул, что российское командование применяет необычные военные концепции в свою пользу.

"Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках", — сказал Миллер.

Ранее на официальном ресурсе НАТО был опубликован доклад, в котором эксперты дали советы Североатлантическому альянсу, как нужно действовать в отношении России. По их мнению, Западу необходимо продолжать политику сдерживания РФ, а также развивать диалог с Москвой. Документ гласит, что Россия в течение ближайшего десятилетия будет главным противником НАТО в военном плане. Страны Альянса применят этот доклад при составлении дальнейшей стратегии, которая будет вынесена на рассмотрение на саммите в нынешнем году.