В Пентагоне восхитились действиями российских военных
Действия российских военнослужащих вызывают уважение, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.
И. о. руководителя американского оборонного ведомства отметил в беседе с журналистами, что с уважением относится к военнослужащим ВС РФ, которым удалось "хорошо разыграть плохие карты". Он подчеркнул, что российское командование применяет необычные военные концепции в свою пользу.
"Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках", — сказал Миллер.
Ранее на официальном ресурсе НАТО был опубликован доклад, в котором эксперты дали советы Североатлантическому альянсу, как нужно действовать в отношении России. По их мнению, Западу необходимо продолжать политику сдерживания РФ, а также развивать диалог с Москвой. Документ гласит, что Россия в течение ближайшего десятилетия будет главным противником НАТО в военном плане. Страны Альянса применят этот доклад при составлении дальнейшей стратегии, которая будет вынесена на рассмотрение на саммите в нынешнем году.