Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:34   16 Января 2021
Общество

Собянин объявил старт вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей

Собянин объявил старт вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей

Власти Москвы расширили список категорий городских жителей, которые могут получить прививку против нового коронавируса. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среду, 13 января, президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил приступить к массовой вакцинации граждан от инфекции. В настоящее время она доступна лишь определенным категориям россиян, которые находятся в группе повышенного риска по COVID-19.

"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей", — написал в своем блоге Собянин.

Он уточнил, что прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые горожане.

Прививочная кампания против COVID-19 идет в Москве с 5 декабря. В пятницу стало известно, что в городе начнут работать специальные мобильные пункты. Столичные власти рассчитывают привить от инфекции по меньшей мере 6-7 млн человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #собянин #вакцинация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров