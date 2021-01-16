Собянин объявил старт вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей

Власти Москвы расширили список категорий городских жителей, которые могут получить прививку против нового коронавируса. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы расширили список категорий городских жителей, которые могут получить прививку против нового коронавируса. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среду, 13 января, президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил приступить к массовой вакцинации граждан от инфекции. В настоящее время она доступна лишь определенным категориям россиян, которые находятся в группе повышенного риска по COVID-19.

"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей", — написал в своем блоге Собянин.

Он уточнил, что прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые горожане.

Прививочная кампания против COVID-19 идет в Москве с 5 декабря. В пятницу стало известно, что в городе начнут работать специальные мобильные пункты. Столичные власти рассчитывают привить от инфекции по меньшей мере 6-7 млн человек.