Суд отправил под домашний арест петербургского бизнесмена за мошенничество

Подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег бизнесмена Александра Сабадаша отправили под домашний арест в Санкт-Петербурге на два месяца.

Подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег бизнесмена Александра Сабадаша отправили под домашний арест в Санкт-Петербурге на два месяца.

Следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу в изолятор временного содержания. Сторона обвинения также добавила, что Сабадаш плохо вел себя в колонии и нарушал правила внутреннего распорядка. Несмотря на это, суд отказал в ходатайстве, передают "Невские новости".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя по подозрению в хищении 458 миллионов рублей у АО "Таврический банк" в 2013 году. Кроме того бизнесмен подозревается в легализации денежных средств путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок.