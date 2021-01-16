Россиянам рассказали, кто может претендовать на пенсию от 30 тысяч рублей

Российские пенсионеры, получавшие в 2019 году пенсию в 25 тысяч рублей, в 2021 году начнут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Российские пенсионеры, получавшие в 2019 году пенсию в 25 тысяч рублей, в 2021 году начнут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Как он отметил, в январе страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,3%. На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов. Речь идет от фиксированной выплате, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма высчитывается на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Иными словами, чем выше "белая" зарплата и больше официальный трудовой стаж, тем больше коэффициентов, а значит — и выше пенсия.

Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, которые возникают при отсрочке выхода на пенсию. При выходе на пенсию на пять лет позже прибавка составит 40%, а если уйти на десять лет позже, то сумма выплат удвоится. Помимо этого, дополнительные коэффициенты будут за социально значимую деятельность, добавил специалист.