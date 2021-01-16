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9:14   16 Января 2021
Политика

Париж надеется на пересмотр решения МИД РФ выйти из ДОН

Париж надеется на пересмотр решения МИД РФ выйти из ДОН

Париж сожалеет о планах России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и надеется на пересмотр решения. Об этом заявил представитель французского МИД.

Внешнеполитическое ведомство РФ заявило о начале процедуры по выходу из Договора по открытому небу. В МИД заявили, выход США из соглашения нарушил баланс интересов государств-участников.

Представитель французского ведомства напомнил, что Договор по открытому небу является основой контроля над вооружениями и позволяет обеспечить безопасность на континенте. Франция выразила сожаления в связи с выходом РФ из соглашения и надеется на пересмотр решения.

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