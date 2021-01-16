Союз курьеров призвал публично карать звездных клиентов за хамство

Популярных блогеров за хамство по отношению к курьерам нужно "публично карать" и заставлять извиняться на камеру. Об этом заявил председатель Союза курьеров России Иван Вайсс.

Популярных блогеров за хамство по отношению к курьерам нужно "публично карать" и заставлять извиняться на камеру. Об этом заявил председатель Союза курьеров России Иван Вайсс.

Ранее рэперша Инстасамка поделилась с подписчиками видео, на котором она выливает кофе на курьера за то, что он был без маски и перчаток. В действиях исполнительницы есть состав административного правонарушения, пишет "Царьград".

Вайсс считает, что хамство должны быть наказано заявлением в полицию, а популярные клиенты и вовсе должны публично поплатиться за сделанное, заявил он в разговоре с URA.RU.

"Популярных идиотов публично карать, заставлять извиняться на камеру", — отрезал председатель Союза курьеров России.

Юристы также нашли в поступки Инстасамки причинение курьеру морального вреда. Однако этот факт нужно будет доказать с помощью экспертизы.