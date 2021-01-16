Американские методы демократизации вернулись к США бумерангом — Медведев

Технологии, которые ранее США использовали для "демократизации" других стран, вернулись в Вашингтон бумерангом, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Технологии, которые ранее США использовали для "демократизации" других стран, вернулись в Вашингтон бумерангом, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Идущая последние месяцы гражданская война в США достигла своего апогея, отмечает он в своей статье на сайте ТАСС. В момент, пока мир осуждает штурм Капитолия и ждет развития дальнейших событий, не ясно, как демократам и республиканцам искать компромисса.

Медведев уверен, что раскол в американском обществе продолжает нарастать. По его мнению, в "воздухе витает дух маккартизма" — политических репрессий против «антиамерикански настроенных» граждан.

"Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков", — заявил он.

Медведев подчеркнул, что американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Замглавы Совета безопасности России выразил уверенность, что она справится и сейчас.