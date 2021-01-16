Бразилия намерена начать экстренное использование вакцины "Спутник V"

Запрос на одобрение российский вакцины от COVID-19 для экстренного использования в Бразилии был сделан компанией Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Запрос на одобрение российский вакцины от COVID-19 для экстренного использования в Бразилии был сделан компанией Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Организации просят разрешение на применение десять млн доз российской вакцины. Обострение пандемии в Бразилии и во всем мире должно сплотить бизнес и власть в борьбе против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Указанный объем российской вакцины против коронавируса планируется доставить в ближайшие месяцы 2021 года. Всего в Бразилии за время пандемии выявлено более 8 млн случаев коронавируса. По численности заражений страна находится на втором месте в мире, уступая США.