Новый штамм коронавируса имеет все шансы стать основным для США

Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может стать основным для жителей США уже в марте этого года.

Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может стать основным для жителей США уже в марте этого года.

Об этом свидетельствуют исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний штатов. В документах отмечается, что была смоделирована траектория развития этого варианта в Америке. Она свидетельствует о вероятности быстрого распространения заболевания в марте 2021 года. В сообщении также уточняется, что 13 января на территории США было зафиксировано около 76 случаев заражения новым штаммом коронавируса.