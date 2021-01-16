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8:48   16 Января 2021
Общество

Новый штамм коронавируса имеет все шансы стать основным для США

Новый штамм коронавируса имеет все шансы стать основным для США

Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может стать основным для жителей США уже в марте этого года.

Об этом свидетельствуют исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний штатов. В документах отмечается, что была смоделирована траектория развития этого варианта в Америке. Она свидетельствует о вероятности быстрого распространения заболевания в марте 2021 года. В сообщении также уточняется, что 13 января на территории США было зафиксировано около 76 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

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#сша #коронавирус #новый штамм

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