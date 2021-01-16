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8:21   16 Января 2021
Общество

НМИЦ радиологии Минздрава РФ испытает "Спутник V" на онкобольных

НМИЦ радиологии Минздрава РФ испытает "Спутник V" на онкобольных

Клинические испытания вакцины против коронавируса "Спутник V" на онкобольных пациентах пройдут в НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Об этом сообщил гендиректор центра Андрей Каприн.

Главный внештатный специалист-онколог в рамках Гайдаровского форума сообщил, что в мероприятиях примет участие Центр им. Гамалеи. Процесс отбора участников исследования начнется в ближайшее время. Всего в группу добровольцев планируется включить 250 человек.

Каприн отметил, что первый этап должен пройти быстро. По его завершению станет ясно, что вакцина точно не токсична. Влияние препарата на онкопациентов можно будет оценить в ближайшие 6−8 месяцев.

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#онкобольные #коронавирус #Спутник V

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