Чубайс заявил о возможности получать доход с налога на углеродный след в РФ

Евросоюз планирует ввести налог на углеродный след производителям, а российский бизнес будет платить налог чужому правительству.

Евросоюз планирует ввести налог на углеродный след производителям, а российский бизнес будет платить налог чужому правительству.

Россия могла бы получать доход от введения налога на углеродный след внутри страны. Из-за введения трансграничного сбора со стороны Брюсселя весь доход будет получать Европа. Об этом рассказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

В ЕС планируют ввести углеродный механизм, уравнивающий на рынке продукцию ЕС, которая будет производиться с минимальными выбросами углекислого газа и производителей. Они в свою очередь намерены использовать более дешевые технологии с высоким уровнем выработки СО2.