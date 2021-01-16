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7:44   16 Января 2021
Политика

Чубайс заявил о возможности получать доход с налога на углеродный след в РФ

Чубайс заявил о возможности получать доход с налога на углеродный след в РФ

Евросоюз планирует ввести налог на углеродный след производителям, а российский бизнес будет платить налог чужому правительству.

Россия могла бы получать доход от введения налога на углеродный след внутри страны. Из-за введения трансграничного сбора со стороны Брюсселя весь доход будет получать Европа. Об этом рассказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

В ЕС планируют ввести углеродный механизм, уравнивающий на рынке продукцию ЕС, которая будет производиться с минимальными выбросами углекислого газа и производителей. Они в свою очередь намерены использовать более дешевые технологии с высоким уровнем выработки СО2.

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#чубайс #налог #экология

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