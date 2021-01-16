Онищенко пообещал призвать к наказанию школ из-за вспышки коронавируса

Депутат Геннадий Онищенко заявил, что будет наказывать "нашкодивших" в образовательных учреждениях, где игнорируют меры предосторожности в условиях пандемии.

Депутат Геннадий Онищенко заявил, что будет наказывать "нашкодивших" в образовательных учреждениях, где игнорируют меры предосторожности в условиях пандемии.

Парламентарий считает правильным решение вернуть детей к обычному режиму обучения. Ведь россияне живут не ради COVID-19, поэтому молодое обучение нужно обучать уже сейчас, ведь ему придется работать и поднимать экономику, пишет "Парламентская газета".

Меры предосторожности в учебных заведениях будут соблюдать, а нарушителей ждет наказание.

"С тех, кто допустит вспышку, будет строгий спрос", — цитирует Онищенко "Царьград".

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова ранее заявила, что регион быстро адаптировался к специфике заочного обучения. Но качество такого образования всё же ниже, поэтому власти пытаются сохранить очный формат.