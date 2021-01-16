ВОЗ: нулевого пациента с COVID-19 могут никогда не найти

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что нет никаких гарантий, что удастся обнаружить нулевой случай заражения коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что нет никаких гарантий, что удастся обнаружить нулевой случай заражения коронавирусной инфекцией.

Эксперт организации Мария ван Керкхове призвала не ждать молниеносных результатов от работающих в Китае ученых, которые пытаются выявить нулевого пациента с COVID-19, сообщает ТАСС.

"Возможно, нам и не удастся выявить нулевой случай. Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования", — подчеркнула она.

Нет смысла постоянно отчитываться о проводимых в Китае исследованиях, поскольку перед учеными стоит трудная задача. Если труды 13 отправленных в страну специалистов увенчаются успехом, то информация сразу будет представлена общественности, заключила Мария ван Керкхове по данным "Царьград".