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6:59   16 Января 2021
Политика

Богданов встретился с ливийским послом в Москве

Богданов встретился с ливийским послом в Москве

Встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с личным представителем председателя Палаты депутатов Ливии Салеха прошла в Москве.

Замглавы МИД РФ принял посла Абдельбасета Бадри в пятницу, 15 января. В ходе встречи обсуждался ливийский кризис. Политики обратили особое внимание на скорейшее политического урегулирование ситуации в североафриканской стране в рамках решений международной конференции в Берлине и резолюции СБ ООН, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Богданов ранее провел встречу с представителями ливийского "Движения Сейфульислама Каддафи". Замглавы МИД РФ вновь подчеркнул поддержку Россией единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.

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#ливия #мид рф #михаил богданов

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