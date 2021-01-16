Пушков выразил обеспокоенность на фоне смертности от вакцины Pfizer

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась с использованием вакцины от Pfizer и BioNTech в ряде стран.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась с использованием вакцины от Pfizer и BioNTech в ряде стран.

В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на экстренное использование. Вакцина заинтересовала европейские страны, начались поставки.

Однако применение американской вакцины в борьбе с COVID-19 привело к побочным эффектам и летальным исходам. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию.

"Вакцина Pfizer дает сбой за сбоем. 23 умерших в Норвегии, десять в Германии, смерти в США, Израиле, Швейцарии, 4500 случаев побочных явлений во Франции, включая весьма серьезные <...> Это вакцина или что?" — задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.