Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим количеством мигрантов

Сегодня количество мигрантов в России превышает 12 миллионов человек.

Сегодня количество мигрантов в России превышает 12 миллионов человек.

Этот показатель привел РФ на четвертое место в списке стран с наибольшим количеством мигрантов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Экономического и социального совета ООН.

Более 60% всех мигрантов в мире в прошлом году приходилось на 20 государств. Основным направлением для них стали США. Там насчитывался 51 миллион мигрантов, которые составляют около 18% от их общего числа.

Среди других популярных для этой категории людей стран оказались Германия и Саудовская Аравия. На пятой строчке рейтинга расположилась Великобритания с пятью миллионами мигрантов.