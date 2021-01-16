5:51 16 Января 2021Экономика
Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим количеством мигрантов
Сегодня количество мигрантов в России превышает 12 миллионов человек.
Сегодня количество мигрантов в России превышает 12 миллионов человек.
Этот показатель привел РФ на четвертое место в списке стран с наибольшим количеством мигрантов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Экономического и социального совета ООН.
Более 60% всех мигрантов в мире в прошлом году приходилось на 20 государств. Основным направлением для них стали США. Там насчитывался 51 миллион мигрантов, которые составляют около 18% от их общего числа.
Среди других популярных для этой категории людей стран оказались Германия и Саудовская Аравия. На пятой строчке рейтинга расположилась Великобритания с пятью миллионами мигрантов.