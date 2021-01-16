Министр здравоохранения США Алекс Азар ушел с поста. Об этом информирует телеканал CNN.

Министр здравоохранения США Алекс Азар ушел с поста. Об этом информирует телеканал CNN.

Согласно данным источника, Азар при увольнении сослался на инцидент со штурмом Капитолия 6 января. Ранее произошедшее стало причиной ухода в отставку трех членов кабинета Дональда Трампа.

Отставка Азара носит символический характер и не несет каких-либо практических последствий, поскольку ему все равно придется уйти с должности 20 января. По традиции кабинет уходит вместе с президентом, чьи полномочия истекают.

Накануне в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао. Также заявлял об уходе исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.