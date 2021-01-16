5:00 16 Января 2021Политика
Роскомнадзор призвал Google разблокировать аккаунт ФК "Ахмат" на YouTube
Роскомнадзор обратился в Google с требованием открыть доступ к YouTube-каналам ФК "Ахмат".
Роскомнадзор обратился в Google с требованием открыть доступ к YouTube-каналам ФК "Ахмат".
Пресс-служба "Ахмата", Российская премьер-лига и Роскомнадзор назвали действия YouTube неконструктивными. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам "Ахмата" и промоутерской компании АСА. Российская премьер-лига заявила, что лишение болельщиков возможности получать информацию о команде противоречит базовым ценностям футбола.
Администрация YouTube в пятницу заблокировала официальный канал грозненского футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании АСА, занимающейся смешанными единоборствами, без предупреждения. В декабре 2020 года Минфин США включил "Ахмат" в обновленный санкционный лист.