Роскомнадзор призвал Google разблокировать аккаунт ФК "Ахмат" на YouTube

Роскомнадзор обратился в Google с требованием открыть доступ к YouTube-каналам ФК "Ахмат".

Роскомнадзор обратился в Google с требованием открыть доступ к YouTube-каналам ФК "Ахмат".

Пресс-служба "Ахмата", Российская премьер-лига и Роскомнадзор назвали действия YouTube неконструктивными. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам "Ахмата" и промоутерской компании АСА. Российская премьер-лига заявила, что лишение болельщиков возможности получать информацию о команде противоречит базовым ценностям футбола.

Администрация YouTube в пятницу заблокировала официальный канал грозненского футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании АСА, занимающейся смешанными единоборствами, без предупреждения. В декабре 2020 года Минфин США включил "Ахмат" в обновленный санкционный лист.