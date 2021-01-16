Украинцы в прямом эфире увидят инаугурацию Байдена

Украинский телеканал "UA: Перший" готовится к прямому включению с инаугурации президента США.

Украинский телеканал "UA: Перший" готовится к прямому включению с инаугурации президента США.

Джо Байден станет новым главой Белого дома 20 января. Трансляция на Украине стартует в 18:15 по местному времени. Эксперты, которых специально пригласили для включения, обсудят особенности американской избирательной системы и саму церемонию.

Журналистка Юлия Витязева удивилась тому факту, что власти Украины так волнуются об инаугурации президента чужого государства. Ее слова передает телеканал "Царьград".

"Я еще понимаю, посмотреть на чужую свадьбу. Но транслировать чужую инаугурацию — это уже какие-то запредельные грани холопства и пресмыкательства", — заметила она.

Репетиция вступления Байдена в должность недавно была перенесена с 17 января. Такое решение власти приняли по соображениям безопасности.