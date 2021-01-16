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3:37   16 Января 2021
Общество

Силуанов заявил о заслуге правительства в сохранении S&P рейтинга

Силуанов заявил о заслуге правительства в сохранении S&P рейтинга

Сохранение S&P рейтинга России подтверждает, что правительство проводит эффективную политику по преодолению вызовов 2020 года, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам.

Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценить как подтверждение эффективности мер правительства РФ. Это важно, когда многие страны мира в 2020 году понизили свой рейтинг, заявил министр.

Залогом устойчивости экономики России в трудном 2020 году стали консервативное бюджетное планирование и денежно-кредитная политика, которая проводилась Банком России.

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#кредит #силуанов #ретйтинг

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