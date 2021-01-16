Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:02   16 Января 2021
Политика

Украинцам в прямом эфире покажут инаугурацию Джо Байдена

Украинцам в прямом эфире покажут инаугурацию Джо Байдена

Государственный телеканал "UA: Перший" будет транслировать инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

Об этом сообщило посольство США на Украине на своей странице в Twitter. Церемония состоится 20 января.

"Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и посмотрим на этот процесс с Украины", — отметили дипломаты в сообщении.

Журналистка Юлия Витязева назвала это актом пресмыкательства перед Америкой и обвинила Киев в "политическом вуайеризме". По ее мнению, это "запредельные грани холопства", сообщил "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #иниугурация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров