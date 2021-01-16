3:02 16 Января 2021Политика
Украинцам в прямом эфире покажут инаугурацию Джо Байдена
Государственный телеканал "UA: Перший" будет транслировать инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена в прямом эфире.
Государственный телеканал "UA: Перший" будет транслировать инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена в прямом эфире.
Об этом сообщило посольство США на Украине на своей странице в Twitter. Церемония состоится 20 января.
"Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и посмотрим на этот процесс с Украины", — отметили дипломаты в сообщении.
Журналистка Юлия Витязева назвала это актом пресмыкательства перед Америкой и обвинила Киев в "политическом вуайеризме". По ее мнению, это "запредельные грани холопства", сообщил "Царьград".