Украинцам в прямом эфире покажут инаугурацию Джо Байдена

Государственный телеканал "UA: Перший" будет транслировать инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

Государственный телеканал "UA: Перший" будет транслировать инаугурацию избранного лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

Об этом сообщило посольство США на Украине на своей странице в Twitter. Церемония состоится 20 января.

"Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и посмотрим на этот процесс с Украины", — отметили дипломаты в сообщении.

Журналистка Юлия Витязева назвала это актом пресмыкательства перед Америкой и обвинила Киев в "политическом вуайеризме". По ее мнению, это "запредельные грани холопства", сообщил "Царьград".