Критика заставила WhatsApp перенести реформу пользовательского соглашения

Мессенджер WhatsApp отсрочил введение новой политики после массовой критики. Об этом говорится в заявлении администрации мессенджера.

Мессенджер WhatsApp отсрочил введение новой политики после массовой критики. Об этом говорится в заявлении администрации мессенджера.

Сообщения о грядущих изменениях спровоцировали в интернете волну "дезинформации, вызывающей беспокойство", говорится в обращении. Подчеркивается, что отправляемые пользователями сообщения будут оставаться между ними, а сервис будет всегда защищать переписку двусторонним шифрованием.

После изменения пользовательского соглашения ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть сообщения пользователей. Данные принципы останутся неизменны, подчеркивает администрация мессенджера.

Компания перенесла дату, когда пользователям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет удален или заблокирован 8 февраля. В качестве новой даты названо 15 мая, сообщает телеканал "Царьград".