Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию с 1 февраля

Некоторым категориям граждан планируется проиндексировать пенсии с 1 февраля 2021 года.

Некоторым категориям граждан планируется проиндексировать пенсии с 1 февраля 2021 года.

Пособия, выплаты и компенсации планируется увеличить на 4,9%. Выплаты проиндексируются на коэффициент 1,049. Об этом сообщается в проекте постановления Правительства РФ, представленном Минтрудом. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, который равен 104,9%", — сказано в пояснительной записке.

Выплаты повысят Героям Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, семей с детьми и некоторых других категорий получателей пенсий, пособий и выплат. Также благодаря индексации, пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,3% с 1 января 2021 года.