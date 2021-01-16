"Горят мосты": Саакашвили расстался с возлюбленной из партии Зеленского

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили разорвал отношения с нардепом от партии президента "Слуга народа" Елизаветой Ясько. У женщины рухнула и карьера.

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили разорвал отношения с нардепом от партии президента "Слуга народа" Елизаветой Ясько. У женщины рухнула и карьера.

Впервые пару заметили вместе летом 2020 года местные журналисты. Они выяснили, что Ясько жила в резиденции Саакашвили в поселке Лесники короткое время, откуда она публиковала фото в соцсетях, сообщает издание "Страна".

Источник издания рассказал, что Ясько также лишилась должности главы украинской делегации в ПАСЕ, хотя рассчитывала стать вице-президентом. После этого решения депутат даже обвинила коллег по партии в "подыгрывании России", на что получила жесткий ультиматум. Женщине предложили выйти из фракции.

"Так что сейчас у нее вот такой сложный период, когда рушатся все мечты и горят мосты", — заявил источник журналистам.

Отмечается, что роман украинских политиков продлился недолго. Их коллеги не успели начать обсуждать отношения, как они закончились, подытожил источник.