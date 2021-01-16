Опубликованы кадры вторжения Соболь в квартиру тещи сотрудника ФСБ

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь агрессивно вела себя во время вторжения в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, что подтверждает видеозапись.

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь агрессивно вела себя во время вторжения в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, что подтверждает видеозапись.

Ролик инцидента от "первого лица" был передан журналистам Life от пользователя приложения LiveCorr. На нем женщина с голосом, похожим на Соболь, требует от предполагаемой тещи Кудрявцева дать ей поговорить с ним, стоя рядом с доставщиком пиццы.

Женщина на видео вмешивается в разговор обитательницы квартиры с курьером, настаивая на том, что ей нужно пообщаться с Кудрявцевым. Теща Кудрявцева начинает предупреждать Соболь, что вызовет полицию, а также отмечает, что в квартире не живет человек с данной фамилией. Однако юриста ФБК это не останавливает, и она проникает в квартиру.

Обитательница квартиры просит покинуть помещение, но Соболь по-хозяйски осматривает жилье. Поняв, что никого в квартире нет, она спускается вниз и садится в арендованное авто, где описывает на стриме ситуацию так, будто она была жертвой.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь обманом проникла в подъезд, где находится квартира семьи Кудрявцева. После чего она оттолкнула предполагаемую тещу и ворвалась в квартиру, что попадает под статью уголовного кодекса о незаконном проникновении в жилище.

Команда блогера Алексея Навального поддержала Соболь и начала рассказывать об инциденте так, будто юрист ФБК лишь позвонила в дверь, что опровергается опубликованным журналистами видео.