Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:35   16 Января 2021
Происшествия

СМИ: ФСБ задержала судью Котова за получение взятки в 13 млн рублей

СМИ: ФСБ задержала судью Котова за получение взятки в 13 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова во время получения взятки в размере 13 млн рублей.

Задержание, по информации источников ТАСС, связано с попыткой оказания помощи по уголовному делу, возбужденному за незаконный оборот наркотиков. В ходе спецоперации был также задержан адвокат, подробности его статуса уточняются.

Сейчас задержанный отпущен в связи с особым статусом судьи до решения квалифкомиссии. Дело находится в областном СК, который должен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с просьбой о разрешении следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #взятка #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров