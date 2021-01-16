СМИ: ФСБ задержала судью Котова за получение взятки в 13 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова во время получения взятки в размере 13 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова во время получения взятки в размере 13 млн рублей.

Задержание, по информации источников ТАСС, связано с попыткой оказания помощи по уголовному делу, возбужденному за незаконный оборот наркотиков. В ходе спецоперации был также задержан адвокат, подробности его статуса уточняются.

Сейчас задержанный отпущен в связи с особым статусом судьи до решения квалифкомиссии. Дело находится в областном СК, который должен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с просьбой о разрешении следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.