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23:58   15 Января 2021
Общество

ВОЗ предложила не требовать у туристов подтверждения вакцинации

ВОЗ предложила не требовать у туристов подтверждения вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день не рекомендует требовать у туристов доказательства вакцинации против коронавируса.

Специалисты заверяют, что пока не доказано влияние вакцин на снижение передачи заболевания. Кроме того, доступность препаратов на данный момент сильно ограничена.

Чрезвычайный комитет ВОЗ порекомендовал странам не требовать от иностранцев доказательств вакцинации. В сообщении ведомства также отмечается, что подтверждение наличия прививки не должно освобождать международных путешественников от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.

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#воз #вакцина #коронавирус

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