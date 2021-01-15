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23:48   15 Января 2021
Политика

Представитель главы ЦАР поблагодарил Россию за помощь в проведении законных выборов

Представитель главы ЦАР поблагодарил Россию за помощь в проведении законных выборов

Официальный представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Мокпем рассказал о роли России в развитии ЦАР и поблагодарил Москву за помощь.

Он подтвердил, что российские инструкторы изменили структуру армии в кратчайшие сроки. Они смогли сделать ее более боеспособной и профессиональной. Благодаря им национальные вооруженные силы были "зацементированы": было отражено наступление боевиков, в рядах которых находились профессиональные наемники из других стран.

Такой успех стал возможным лишь благодаря вкладу российских инструкторов, подчеркнул Мокпем. Россияне не принимают непосредственного участия в боевых действиях, но и не бросают своих подопечных и продолжают консультировать даже в самых опасных условиях.

Подтверждением ответственного подхода РФ к взятым обязательствам является успешное проведение выборов. Несмотря на попытки запугать население или уничтожить избирательные материалы, в большинстве районов страны жители получили возможность отдать свой голос.

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