Официальный представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Мокпем рассказал о роли России в развитии ЦАР и поблагодарил Москву за помощь.

Официальный представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Мокпем рассказал о роли России в развитии ЦАР и поблагодарил Москву за помощь.

Он подтвердил, что российские инструкторы изменили структуру армии в кратчайшие сроки. Они смогли сделать ее более боеспособной и профессиональной. Благодаря им национальные вооруженные силы были "зацементированы": было отражено наступление боевиков, в рядах которых находились профессиональные наемники из других стран.

Такой успех стал возможным лишь благодаря вкладу российских инструкторов, подчеркнул Мокпем. Россияне не принимают непосредственного участия в боевых действиях, но и не бросают своих подопечных и продолжают консультировать даже в самых опасных условиях.

Подтверждением ответственного подхода РФ к взятым обязательствам является успешное проведение выборов. Несмотря на попытки запугать население или уничтожить избирательные материалы, в большинстве районов страны жители получили возможность отдать свой голос.