Минюст США в 2018 году обвинил "Конкорд" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Российские власти отвергают обвинения в попытке повлиять на ход американских выборов.

Минюст США в 2018 году обвинил "Конкорд" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Российские власти отвергают обвинения в попытке повлиять на ход американских выборов.

Дональд Трамп 14 января 2021 года рассекретил и санкционировал выпуск "стопки документов высотой более фута", связанных с наблюдением и шпионажем, совершенными против его кампании 2016 года, в рамках дискредитации и подрыва деятельности нового президента США. По некоторым источникам, документы будут опубликованы уже в пятницу, но не позднее понедельника.

В связи с тем, что готовящиеся администрацией президента США к публикации документы имеют связь с обвинениями спецпрокурора США Роберта Мюллера против "Конкорда", в компании призвали рассекретить и опубликовать в полном объеме всю "доказательственную" базу, представленную в уголовном деле 2018 года.

"Анализ гражданами США этого пула документов не оставит никаких сомнений в том, что все обвинения об оказании влияния на выборы президента США в 2016 году являются голословными, политизированными, и бессмысленно разжигающими неприязнь между двумя государствами", — указано в сообщении "Конкорда" в соцсети ВКонтакте.

Вашингтон в 2018 году обвинил российские фирмы "Конкорд менеджмент консалтинг" и "Конкорд кейтеринг" якобы во вмешательстве в президентские выборы. Доказать же вину взялся Мюллер, тщательно выискивая "русский след" в победе Трампа в 2016 году. Сам президент назвал расследование "охотой на ведьм". Обошлось оно государству в 30 миллионов долларов.

Бизнесмен Евгений Пригожин после снятия судом обвинений заявил, что намерен подать встречный иск к Соединенным Штатам в размере 50 миллиардов долларов. Бизнесмен обвиняет власти США в незаконном преследовании и наложении санкций.