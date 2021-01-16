Соколовская назвала циничной профанацией «борьбу» Киева с повышением тарифов

Украинские власти сначала сами инициировали очередной рост тарифов на коммунальные услуги для населения, а затем, испугавшись всколыхнувшейся в городах протестной активности, начали изображать борьбу с этим повышением.

Украинские власти сначала сами инициировали очередной рост тарифов на коммунальные услуги для населения, а затем, испугавшись всколыхнувшейся в городах протестной активности, начали изображать борьбу с этим повышением.

Такое мнение, выступая на телеканале «112 Украина», высказала политолог Янина Соколовская.

По словам эксперта, украинские власти отреагировали не на само повышение тарифов на ЖКУ, а на анонсированную разными политическими силами массовую акцию протеста, а также на серию манифестаций, прокатившихся по разным городам страны. Именно после этого в Киеве решили не доводить ситуацию до очередного майдана и продемонстрировать хоть какую-то деятельность по преодолению повышения тарифов, которое сами же они ранее и запустили.

«Прошло заседание Кабмина… суть его в том, что это – профанация. Людям сказали про 30%, по сути это 30 копеек, «перепутали» одно с другим, но не случайно, а чтобы показать, что вот, и президент вас услышал, и Кабмин пошел навстречу, ну, не хотите платить больше – не платите, вот, МВФ принуждает нас, но мы боремся из последних сил», — объяснила Соколовская.

Также, по ее словам, «безумно забавными, были реакции на ситуацию региональных властей. При этом все на Украине понимают, что заявления, с которыми выступают местные политики, насквозь политические, и делаются лишь для того, чтобы заработать дополнительные баллы. Все, подчеркнул Соколовская, понимают, что история со «снижением тарифов на ЖКУ» продлиться ближайшие 1,5 – 2 месяца, и то при условии теплой зимы.

«Когда (мэр украинской столицы Виталий) Кличко заявил, что в Киеве тарифы повышать не будут, очень хотелось узнать, будет ли в Киеве отменен закон всемирного тяготения», — добавила Янина Соколовская в заключение.

Напомним, ранее журналист Андрей Бабицкий заявил, что на Украине назревает настоящий «тарифный майдан», который, в сочетании с эпидемией коронавируса, отсутствием вакцины, и спадом экономики из-за введенного локдауна, может выбить почву из-под ног нынешних украинских властей.

При этом Бабицкий отметил, что обещания политиков снизить тарифы на ЖКУ для украинцев идут вразрез с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), и поэтому вряд ли будут реализованы на практике.