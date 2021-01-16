Пушков: выход России из Договора по открытому небу стал закономерным решением

Договор по открытому небу, после того, как США из него вышли, стал вредным для России, так как ставил ее в неравноправное положение по отношению к другим странам.

Договор по открытому небу, после того, как США из него вышли, стал вредным для России, так как ставил ее в неравноправное положение по отношению к другим странам.

Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков, комментируя на своей странице в Twitter сообщение о том, что Москвой был запущен процесс выхода из Договора по открытому небу, после того, как аналогичные действия предпринял Вашингтон.

Принятое российским руководством решение о выходе из соглашения сенатор назвал совершенно закономерным.

«После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение», — подчеркнул Пушков.

По его словам, если бы Москва не вышла из Договора по открытому небу, американцы, даже выйдя из соглашения, продолжили бы получать информацию о Вооруженных силах РФ через своих союзников по военному блоку НАТО.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что решение о выходе из ДОН было принято в Кремле в связи с «отсутствием прогресса» в деле устранения помех для полноценного действия соглашения в изменившихся условиях.

Напомним, Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, 34 государствами в рамках мер, предпринимаемых в Европе для укрепления доверия после окончания холодной войны.

Соглашение ступило в силу с 2002 года, позволив государствам-участникам открыто получать информацию о проводящихся на территории друг друга мероприятиях с участием вооруженных сил.

Однако в мае 2020 года президент США Дональд Трамп, чьи полномочия на этом посту истекают 20 января 2021 года – в день инаугурации победившего на выборах Джо Байдена, заявил, что Америка намерена выйти из ДОН.

Поводом для этого решения Вашингтона, по словам Трампа, стали нарушения договора российской стороной. В частности, Соединенные Штаты считают, что Россия пользуется Договором по открытому небу, как «инструментом военного принуждения».

Москва, со своей стороны, не раз называла подобные обвинения в свой адрес необоснованными и отвергала их.

Процедура выхода США из ДОН была окончательно завершена к 22 ноября 2020 года. По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пушкова, Договор по открытому небу, после выхода из него США, стал нежизнеспособным.