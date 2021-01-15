Российские специалисты создали тест на "британский" штамм коронавируса

Новая тест-система для обнаружения "британского" штамма коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшее время. Об этом сообщили в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Новая тест-система для обнаружения "британского" штамма коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшее время. Об этом сообщили в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Российские специалисты работали над созданием тест-системы для обнаружения нового штамма коронавируса в новогодние праздники. Был подготовлен набор праймеров и зондов для анализов, рассказал глава ведомства Василий Акимкин.

Он также напомнил, что "британский" штамм более контагиозен и имеет более высокую вирусную нагрузку. Специалисты получили положительный ответ на РНК реального вируса, что говорит о способности определять с помощью теста как новый штамм, так и уже известный. Тест-системы направят на регистрацию в ближайшее время.