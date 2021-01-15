Голикова раскрыла подробности бесплатной вакцинации россиян от коронавируса

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможности бесплатной вакцинации населения, что впоследствии позволит достичь любой доли популяционного иммунитета.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможности бесплатной вакцинации населения, что впоследствии позволит достичь любой доли популяционного иммунитета.

Голикова отметила, что основополагающим фактором для всеобщей вакцинации является желание россиян прийти на прививки.

"Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета - хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%", — заявила вице-премьер.

Она также попросила эпидемиологов и вирусологов передавать актуальную информацию об изменениях и трендах в ситуации с COVID-19 для корректировки принимаемых властями решений.