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21:14   15 Января 2021
Политика

Минфин США расширил санкционный список по Гонконгу

Минфин США расширил санкционный список по Гонконгу

Министерство финансов США в одностороннем порядке ввело санкции против Китайской Народной Республики в связи с ситуацией в Гонконге.

Представители ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщили, что новые ограничения коснутся четырех граждан КНР. Включение в санкционный перечень министерства подразумевает запрет на ведение бизнеса с его фигурантами.

Соединенные Штаты ранее ввели санкции против китайской корпорации Xiaomi, которая является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Акции компании после попадания в черный список американского государства упали на 11%

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