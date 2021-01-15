PR-агент Юлии Началовой поделилась трогательной историей знакомства с Грачевским

"Сестричка" Юлии Началовой откровенно рассказала о тесных отношениях с покойным Грачевским и выразила соболезнования вдове режиссера.

"Сестричка" Юлии Началовой откровенно рассказала о тесных отношениях с покойным Грачевским и выразила соболезнования вдове режиссера.

Звездный агент Анна Исаева призналась, что с самого детства она любила по множеству раз пересматривать эпизоды "Ералаша", а теперь она стремится привить своему ребенку теплые чувства к киножурналу. Также Исаева рассказала, что знакома с Грачевским еще со студенческих лет, когда будущий PR-агент пробовала свои силы на поступлении в театральный институт.

Исаева вспоминает, как снималась у выпускников театра в роли девушки, которая умеет постоять за себя и владеет приемами самообороны. По сюжету Анне предстояло опрокинуть через плечо хулиганов. Среди членов комиссии Анна вспоминает Бориса Грачевского – именно он принимал студенческие проекты. Анна с гордостью упоминает, что именно их работа завоевала первое место.

"Я стала относиться к Грачевскому как к своему покровителю, который меня заметил", – поделилась гордостью PR-агент Юлии Началовой.

Исаева также подчеркнула, что с момента трагедии и до сих пор не встретила ни одного знакомого, на которого смерть коллеги не нанесла бы печать скорби. Агент уверена, что режиссера любили и уважали все, кто знал. Исаева с сожалением отметила, что эпидемия беспощадна ко всем.