Додик рассказал, в каком случае вернет Киеву подаренную Лаврову икону

Киев до сих пор не ответил, происходил ли поиск иконы Николая Чудотворца, которую глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок от Сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.

Киев до сих пор не ответил, происходил ли поиск иконы Николая Чудотворца, которую глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок от Сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.

По его словам, об этой иконе много говорят, но, как выяснилось, Украина ее и не искала. Согласно заявлению Агентства по координации полицейских подразделений Боснии и Герцеговины, Интерпол также не владеет информацией о поисках иконы, добавил сербский политик.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я соглашусь передать ее им", — отметил Додик.

Трехсотлетнюю икону из Луганска Додик подарил Лаврову во время визита главы российского ведомства в Баня-Луку. Впоследствии Украина раздула из этого международный скандал.