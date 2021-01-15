Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:28   15 Января 2021
Общество

В Петербурге планируют открыть мобильные пункты для прививок от COVID-19

В Петербурге планируют открыть мобильные пункты для прививок от COVID-19

Петербургские власти планируют создать мобильные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции у станций метрополитена. Прививку будут делать в фургонах.

Жители Санкт-Петербурга смогут прививаться от коронавируса в специальных фургонах, которые планируют установить рядом со станциями метро. Такой проект сейчас рассматривается в городском правительстве, сообщили "Невским Новостям" в Смольном. Аналогичные фургоны использовались для вакцинации от гриппа.

При этом в приоритете остается вакцинирование граждан в медицинских учреждениях. Открытие мобильных пунктов является проектом на перспективу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #вакцинация #коронавирус #мобильные пункты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров