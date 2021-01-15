В Петербурге планируют открыть мобильные пункты для прививок от COVID-19

Петербургские власти планируют создать мобильные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции у станций метрополитена. Прививку будут делать в фургонах.

Петербургские власти планируют создать мобильные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции у станций метрополитена. Прививку будут делать в фургонах.

Жители Санкт-Петербурга смогут прививаться от коронавируса в специальных фургонах, которые планируют установить рядом со станциями метро. Такой проект сейчас рассматривается в городском правительстве, сообщили "Невским Новостям" в Смольном. Аналогичные фургоны использовались для вакцинации от гриппа.

При этом в приоритете остается вакцинирование граждан в медицинских учреждениях. Открытие мобильных пунктов является проектом на перспективу.