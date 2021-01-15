Американист объяснил, почему США снимают санкции с российского титана

Тот факт, что США исключили из черных списков российскую компанию «ВСМПО-Ависма», не указывает на возможность изменения общей американской санкционной политики по отношению к РФ.

Тот факт, что США исключили из черных списков российскую компанию «ВСМПО-Ависма», не указывает на возможность изменения общей американской санкционной политики по отношению к РФ.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя опубликованный Минторгом США список «конечных военных пользователей», которым ограничивается возможность экспорта технологий.

Из опубликованного документа стало известно, что Министерство торговли США исключило из санкционных списков OAO Korporatsiya Vsmpo Avisma, которое дублировало название Korporatsiya VSMPO AVISMA.

Там же отмечается, что ведомство планировало включить данную организацию в санкционный список, но комитет по контроль счел, что ее нельзя отнести к числу конечных военных пользователей.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Дробницкий отметил, что для вашингтонской бюрократии исключение каких-либо российских компаний из санкционных списков является обычным делом, и эти случаи никак не влияют на общую санкционную политику по отношению к Москве.

«Последовательно из различного рода санкционных списков и программ исключались компании, которые нужны для поддержания нацбезопасности Соединенных Штатов. Например, они довольно долго исключали компании, связанные с российской ракетно-космической отраслью», — напомнил американист.

При этом он добавил, что исключение из санкционных списков не спасло конкретные компании от других – косвенных и точечных – ограничений со стороны США.

Любую компанию, которая производит механизмы, материалы или сырье, которые могут быть нужны американцам для их хозяйственного или военно-промышленного комплекса, могут быть также временно исключены из санкционных списков.

«Нужен им титан, значит, "Ависму" можно временно оставить в покое. Это одностороннее решение, оно принимается бюрократами и довольно автоматически вводится в действие. Так что в данном вопросе не нужно искать изменения политики» — заключил Дмитрий Дробницкий.

Напомним, американский список из 41 китайской и российской компаний, которые в США сочли «конечными военными пользователями», то есть организациями, которым необходима лицензия для экспорта или реэкспорта технологий или товаров, был опубликован в конце декабря 2020 года.

«Корпорация ВСМПО-Ависма» является крупнейшим производителем титана в мире и поставляет свою продукцию 50 странам.

Как заявили в корпорации, в процессе производства титана используются исключительно отечественные технологии, при чем преимущественные разработки самой компании, поэтому санкции США в любом случае не повлияли бы на производственный процесс.