Глава Счетной палаты РФ предрек изменение миропорядка после инаугурации Байдена

Приход к власти избранного президента США Джо Байдена может поспособствовать плавному изменению мирового порядка, считает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Приход к власти избранного президента США Джо Байдена может поспособствовать плавному изменению мирового порядка, считает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Политик предполагает, что установление нового порядка займет от 10 до 20 лет. Он допустил создание союзов, которые будут определяться в зависимости от расстановки мировых сил.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января. Демократ и избранный вице-президент Камала Харрис принесут присягу на западной террасе Капитолийского холма. Безопасность предстоящего мероприятия будет обеспечиваться 6200 сотрудниками Национальной гвардии Соединенных Штатов.