Москвичей предостерегли от участия в незаконной акции во Внуково 17 января

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в незаконных акциях во Внуково в воскресенье, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в незаконных акциях во Внуково в воскресенье, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Блогер Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. В настоящий момент он находится в Германии. Управление ФСИН по Москве объявило, что основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) планируется задержать до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Прокуратура, в свою очередь, напомнила, что власти Москвы не согласовывали публичное мероприятие в аэропорту Внуково 17 января. Россиянам, призывающим к участию, уже вынесли предостережения.