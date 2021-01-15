Злоупотребление властью: в "Конкорде" заявили о незаконности санкций против Пригожина

Команда юристов Евгения Пригожина готова доказать в британском суде безосновательность введения санкций в отношении российского предпринимателя. Об этом сообщила компания "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Команда юристов Евгения Пригожина готова доказать в британском суде безосновательность введения санкций в отношении российского предпринимателя. Об этом сообщила компания "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Санкции были наложены незаконно и безосновательно, поскольку истец не владеет информацией о существовании организации, именуемой «Группа Вагнера», не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При введении санкций Лондон нарушил требования об указании конкретных обоснованных причин, допустив "злоупотребление властью" при оценке доказательной базы. Бизнесмен намерен оспорить решение о внесение его имени в британский список в ближайшее время.

Добавим, в конце 2020 года Совет Европы принял исковое заявление Евгения Пригожина об исключении его фамилии из санкционного списка по Ливии. Об этом сообщал ФАН.