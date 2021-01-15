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20:19   15 Января 2021
Общество

Голикова назвала дату начала массовой вакцинации в России

Голикова назвала дату начала массовой вакцинации в России

Массовая вакцинация населения России от коронавируса начинается 18 января. Об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. В ближайшее время ожидается также включение в программу вакцины, которая была разработана специалистами центра Чумакова, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что за год прививку от коронавируса могут получить 60% россиян. Иммунизация обязательно должна быть массовой, чтобы быть готовыми к наступлению нового эпидемического сезона.

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#россия #вакцина #голикова #коронавирус

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