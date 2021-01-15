20:13 15 Января 2021Политика
Белоруссия опровергла вбросы о намерении создать лагеря для оппозиционеров
Информация о создании лагеря "для особо острокопытных" является фейком. Такое заявление сделали в МВД Белоруссии.
Информация о создании лагеря "для особо острокопытных" является фейком. Такое заявление сделали в МВД Белоруссии.
Представитель внутриполитического ведомства республики Ольга Чемоданова отказалась комментировать вбросы о создании специальных лагерей для оппозиционеров в стране. По ее словам, подобная информация является фейком. Чемоданова напомнила, что задачами МВД являются охрана общественного порядка и безопасность в стране.