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20:12   15 Января 2021
Экономика

Бизнесмен Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции для России

Бизнесмен Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции для России

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция приведет к сокращению экономики России вдвое.

Основной владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции для России в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что РФ сильно зависит от импорта и экспорта.

"Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем", — утверждает Мордашов.

Он отметил, что почти половина госбюджета напрямую зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, а сама по себе российская экономика очень сильно интегрирована в мировую.

"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", — заключил бизнесмен.

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