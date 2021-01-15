Бизнесмен Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции для России

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция приведет к сокращению экономики России вдвое.

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция приведет к сокращению экономики России вдвое.

Основной владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции для России в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что РФ сильно зависит от импорта и экспорта.

"Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем", — утверждает Мордашов.

Он отметил, что почти половина госбюджета напрямую зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, а сама по себе российская экономика очень сильно интегрирована в мировую.