Вашингтон объявил о санкциях против трех иранских компаний за продажу оружия

США ввели санкции против семи юридических и двух физических лиц, связанных с продажей оружия. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

США ввели санкции против семи юридических и двух физических лиц, связанных с продажей оружия. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

В американском дипведомстве уточнили, что ограничения коснулись Организации морской промышленности, Организации аэрокосмической промышленности и Организации авиационной промышленности Ирана.

"Каждая из этих организаций производит летальное военное оборудование для иранских военных, включая Корпус стражей исламской революции", — указано в заявлении госсекретаря.

Предприятия, попавшие в санкционный список, базируются в Иране, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. По словам Помпео, компании участвуют в деятельности, которая "вносит значительный вклад в поставки, продажу и передачу из Ирана или в Иран вооружений".