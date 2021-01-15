Минюст США начнет внутреннюю проверку из-за протестов в Вашингтоне

Министерство юстиции США объявило о начале расследования, в ходе которого проверит готовность входящих в него структур к протестам в Вашингтоне.

Министерство юстиции США объявило о начале расследования, в ходе которого проверит готовность входящих в него структур к протестам в Вашингтоне.

Аппарат генерального инспектора Минюста Соединенных Штатов инициирует внутреннюю проверку с целью изучения роли и деятельности элементов ведомства в подготовке к беспорядкам в Капитолии и реагировании на них.

Сторонники главы Белого дома Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса и помешали проведению заседания по утверждению официальных результатов президентских выборов. В результате протестов погибли пять человек, в том числе один сотрудник полиции.