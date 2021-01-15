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20:04   15 Января 2021
Политика

Минюст США начнет внутреннюю проверку из-за протестов в Вашингтоне

Минюст США начнет внутреннюю проверку из-за протестов в Вашингтоне

Министерство юстиции США объявило о начале расследования, в ходе которого проверит готовность входящих в него структур к протестам в Вашингтоне.

Аппарат генерального инспектора Минюста Соединенных Штатов инициирует внутреннюю проверку с целью изучения роли и деятельности элементов ведомства в подготовке к беспорядкам в Капитолии и реагировании на них.

Сторонники главы Белого дома Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса и помешали проведению заседания по утверждению официальных результатов президентских выборов. В результате протестов погибли пять человек, в том числе один сотрудник полиции.

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#сша #проверка #минюст

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