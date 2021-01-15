Бездомный расчленитель. Убийцу Соколова намерен лишить квартиры Понасенков

Евгений Понасенков пытается лишить имущества бывшего доцента Олега Соколова, убившего аспирантку.

Историк Евгений Понасенков намерен лишить квартиры и пенсии бывшего доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко.

Понасенков отметил, что хочет оставить осужденного на 12 лет тюрьмы Соколова «бездомным, без пенсии и без имущества». Историк предоставил копии исполнительного листа — в нем указано, что Соколов является должником, а суд постановил принудительно взыскать судебные расходы в размере 33 тысяч рублей в пользу Понасенкова.

По его словам, «из-за юридической казуистики» в документе зафиксирована меньшая часть суммы. Всего Соколов должен выплатить Понасенкову около 90 тысяч рублей.

«Напомню, что этот тип проиграл мне два суда и по их итогам должен извиниться передо мной, а также выплатить почти 90 тысяч рублей. <...> ...Мои юристы через судебных приставов арестуют его пенсионную банковскую карту (50% поступлений расчленителя будут сразу изыматься в мой карман), его халупу в Петербурге, опишут имущество в ней и закроют выезд за границу, чтобы некуда было бежать из мордовских лагерей!», — рассказал Понасенков корреспонденту «Политики Сегодня».

Ранее историк настаивал на пожизненном заключении для Соколова, указывая, что тот «неисправим и патологически опасен». За год до убийства Ещенко о насилии со стороны экс-доцента публично заявила и другая девушка, которую связывали с Соколовым романтические отношения.

В ноябре 2019 года тонущего Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При осмотре у него нашли травматический пистолет, а в рюкзаке — части тела уроженки Краснодарского края Анастасии Ещенко, с которой Соколов сожительствовал.

Следствие выяснило, что историк несколько раз выстрелил в девушку, спрятал труп в одной из комнат своей квартиры и принимал гостей. После этого он попытался скрыть следы преступления, сбросив останки девушки в воду.